Ilan Sor nu minte ca l-a finantat pe Igor Dodon - spune liderul Partidului Nostru, care sustine ca are dovezi in acest sens. Renato Usatai a publicat mai multe documente care ar demonstra ca Sor i-a achitat calatoriile lui Dodon la Moscova - VIDEO

Renato USATII, LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU: „Sor nu minte ca l-a finantat pe Dodon. Daca Sor, intamplator nu le are, eu ii aduc aminte, este vorba despre anii 2013-2014. Eu am in maini mai multe facturi pentru achitarea zborurilor din Chisinau, la Moscova. Iata cum arata. Confirmare de catre Ilan Sor.”

Declaratia ex-primarului de Balti, Renato Usatii, a fost facuta intr-un live pe Facebook. Ulterior, acesta a publicat pe pagina sa mai multe facturi care ar confirma ca seful statului a zburat de mai multe ori pe banii lui Sor, condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare in dosarul BEM.

Se intampla la cateva zile, dupa ce Sor a anuntat ca l-a plimbat pe Dodon cu avioanele sale personale, ca i-a dat bani pentru doua campanii electorale si ca i-a dus mai multe genti pline cu... ceva, fara sa spuna cu ce anume. Usatii sustine ca si el i-a dat bani lui Igor Dodon, dar nu a mentionat pentru ce.

Renato USATII, LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU: „In 2013, cand Dodon lua bani de la mine pentru politica, el lua in acelasi timp si de la Sor, dar imi jura ca nimeni nu-i da, ca doar eu il ajut.”

In mesajul sau, Renato Usatii nu spune nici de unde a facut rost de aceste facturi. Presedintia a negat acuzatiile, mentionand ca ele trebuie tratate exclusiv in context electoral.

Igor Dodon nu candideaza la alegerile parlamentare, dar a anuntat ca va sustine Partidul Socialistilor. In 2014, fostul primar de Balti a fugit din Moldova. El este acuzat ca ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov, lucru negat de Usatii.