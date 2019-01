Ilan Sor nu vrea sa spuna de ce i-a dat mita lui Vlad Filat, asa cum a scris in autodenuntul sau si de ce nu a mers sa se planga imediat la CNA - VIDEO

Ilan Sor nu vrea sa spuna de ce i-a dat mita lui Vlad Filat, asa cum a scris in autodenuntul sau si de ce nu a mers sa se planga imediat la CNA. Primarul de Orhei a refuzat sa vorbeasca si despre creditele neperformante pe care le-a acordat Banca de Economii in timp ce el era presedinte al consiliului de administratie al institutiei. I-am adresat aceste intrebari in cadrul unei conferinte de presa in care Ilan Sor a preferat sa vorbeasca doar despre Igor Dodon.