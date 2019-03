Condamnat in dosarul fraudelor de la BEM, Ilan Sor a fost propus de partidul sau pentru functia de presedinte al parlamentului. Marina Tauber: "Declaram astazi ca vom fi in opozitie"

Marina TAUBER, DEPUTAT, PARTIDUL SOR: "Reprezentii partidului Sor, carora cetatenii le-au acordat increderea sunt pregatiti pentru activitatea legislativa activa si eficienta. Am venit sa schimbam modul cum se face politica. Declaram astazi ca vom fi in opozitie in Parlament.

In opozitie responsabila, pentru ca nu putem negocia prosperul tarii noastre. Chiar daca vom fi in opozitie vom insista asupra initiativelor pe care le-am elaborat deja.

Aceste initiative le asteapta oamenii obisnuiti si suntem convinsi ca adoptarea lor va schimab situatia din tara in bine. Noi insistam sa fie votate urmatoarele initiative legislative:

-dezvoltarea kolhozurilor;

-medicamenete gratuite garantate;

-modificarea legii privind sistemul de pensii;

-adoptarea unei legi privind anularea imunitatii, dupa parerea noastra deputatii nu trebuie sa se ascunda dupa imunitate. Vreau sa spun ca noi (am venit), nu am veni in parlament pentru astfel de beneficii.

Echipa noastra propune ca reprezentantul nostrul, Ilan Sor sa fie ales presedinte al legislativului."

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.