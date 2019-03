Ilan Sor refuza, din nou, sa zica ce era in geanta pe care spune ca i-o ducea lui Igor Dodon: „O sa va raspundem, desigur” - VIDEO

Intrebat astazi, din nou, ce inseamna acel „ceva” despre care spunea acum cateva zile ca il duce lui Igor Dodon, Ilan Sor a spus ca va raspunde, dar... nu astazi.

La inceputul lunii februarie, Sor sustinea ca l-a plimbat pe Dodon cu avioanele sale personale, ca i-a dat bani pentru doua campanii electorale si ca i-a dus mai multe genti pline cu... „ceva”.

Atunci, presedintia comenta ca declaratiile sunt niste provocari.

Mai tarziu, intr-o alta conferinta de presa, deputatul a spus ca vom afla ce se afla in geanta pe care a fluturat-o „cand in Moldova vor renaste kolhozurile."

Ilan Sor l-a denuntat anterior pe ex-premierul Vlad Filat, spunand ca i-a dat mita in valoare de 250 de milioane de dolari.

In baza depozitiilor sale, Filat a ajuns pentru 9 ani la inchisoare. Sor nu a fost pedepsit in acel dosar, datorita autodenuntului.

In schimb, el a fost condamnat la sapte ani si jumatate de puscarie in prima instanta, pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii. Sor se declara nevinovat si se plimba in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.

Intr-un an de cand dosarul a ajuns la instanta de la Cahul, amanarile s-au tinut lant.