Ilan Sor si-a inaugurat cu mare fast targul de Craciun si l-a chemat la inaugurarea targului de Craciun de la Orhei Land, pe unul dintre cei mai scumpi interpreti din Rusia, Stas Miahilov - VIDEO

Ca sa-i impresioneze pe orheeni, Ilan Sor l-a chemat la inaugurarea targului de Craciun de la Orhei Land, pe unul dintre cei mai scumpi interpreti din Rusia, Stas Miahilov. Primarul de Orhei nu l-a lasat sa coboare de pe scena pana nu a cantat cu el in duet.

”Canta bine. -E mai bine la primarie sau mai bine pe scena? -La primarie.”

"Nimereste notele muzicale? -Nu prea.”

Potrivit presei ruse, un recital de 50 de minute a interpretului ar costa in jur de 60 de mii de euro. Cei veniti la targ, insa ne-au spus ca nu le pasa cat a cheltuit Sor pentru asta.

”Cum credeti din ce bani l-a platit pe Stas Mihailov? -Ei sunt prieteni, o sa se lamureasca.”

”Sunt oameni buni, dar sunt si porcosi. -Ilan Shor de care e? El nu-i de acela. La Orhei Shor se imparte si cu oamenii sarmani.”

”-Stiti ca Ilan Sor este condamnat intr-un dosar? -Stiu. -Cum credeti ca e posibil sa stea in libertate? -Condamnat, la puscarie.”

Deschiderea Targului de Craciun a fost filmata cu drona, iar Ilan Shor a transmis totul in direct pe pagina sa de facebook. Ca si la targul din capitala, la OrheiLand poate fi gasita casa lui Mos Craciun, cateva tobogane, carusele, dar si un patinoar. Totul a fost gratuit aseara, iar copiii s-au ales cu daruri.

“Totul este gratis, chiar si cadou am primit de la Mos Craciu, mi-a dat un puzzle. Papusi au dat.”

In timpul discuruslui sau, Shor le-a promis orheienilor ca vor trai ca in Monaco, iar localnicii l-au scaldat in laude.

“Am fost cu cativa ani in urma in Grecia si am vazut asa.”

Majoritatea vizitatorilor au fost adusi organizat de prin raioane cu autocarele, asa ca la intrarea in Orhei Land s-au format cozi de masini kilometrice. Angajatii de la AviaInvest, companie apropiata primarului de Orhei, care a luat in concesiune aeroportul din Chisinau pentru 49 de ani printr-o procedura considerata netransparenta de CNA, au fost adusi si ei cu un autobuz.

“Noua directorul ne-a organizat totul, multumim lui Petru Jardan. -Din banii companiei? -Da. AviaInvest”

Ilan Sor nu a vrut sa ne spuna din ce bani a fost organizat targul, dar si cine l-a platit pe Stas Mihalov. Si de aceasta data el a fost luat la sarutat de admiratoare.

Din ce bani evenimentul dl Shor? O sa va aduceti si copii la eveniment…

”Din banii lui. A avut un tata care a avut multi bani si din acei bani a facut acest concert. 00 Sa ne fie sanatos si sa ne faca concerte in toata tara si in toata Uniunea Sovietica.”

”Daca cu banii asta a facut ceva pentru lume nu e in zadar. Lasa sa fie furati, daca a facut ceva pentru lume asta e principalu.”

La ora 22, cand evenimentul s-a incheiat, toti vizitatorii au fost indemnati sa paraseasca teritoriul targului. Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate.

In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul. De atunci sedintele de judecata au fost amanate de mai multe ori, ceea ce i-a facut pe expertii Centrului de Resurse Juridice sa afirme ca poate fi vorba despre un caz de justitie selectiva.