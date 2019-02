Ilan Sor spune ca l-a plimbat pe Igor Dodon cu avioanele sale personale, i-a dat bani pentru campanii electorale si i-a dus mai multe genti pline cu… ceva, fara sa spuna cu ce - VIDEO

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Igor Dodon ma ameninta, imi ameninta sotia, copii si a transmis prin cunoscuti comuni ca familia mea va avea probleme serioase in Rusia.“

Ilan Sor spune ca amenintarile au izbucnit dupa ce Igor Dodon i-ar fi cerut sa iasa din cursa pentru parlamentare, iar el a refuzat.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Este straniu si suprinzator ca Igor Dodon personal ma ameninta, luand in considerare relatiile bune pe care le aveam.”

Asadar, Ilan Sor, a spus astazi ca a lucrat cot la cot cu Igor Dodon.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Eu mereu l-am ajutat. Dodon s-a folosit de banii mei in repetate randuri, inclusiv pentru a vizita Moscova. Se folosea de avionul meu, de masinile mele, de casa mea. Am petrecut bine timpul impreuna, in casa mea din Rusia. Am zburat impreuna in mai multe orase. Spre exemplu am zburat in Monaco, la un meci de fotbal, unde m-am straduit ca Igor Dodon se simta bine.”

Sor a venit la conferinta cu o geanta imensa pe care spune ca o ducea periodic la Presedintie. Nu a precizat cu ce anume o incarca, dar a spus ca erau “multe si de toate”.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “L-am ajutat pe Igor Dodon cu bani chiar in timpul a doua campanii electorale. Uitati-va la aceasta geanta, eu nu in zadar am adus-o aici. In ea era foarte mult... “ceva”. Poate acesta geanta sau mirosul ei va va aminti de ceva, domnule Dodon?”

Astfel, Sor i-a cerut lui Dodon sa nu-l mai santajeze si sa isi ceara public scuze.

Ilan SOR, LIDERUL PARTIDULUI SOR: “Voi face publica o informatie despre care Dodon nici nu vrea sa-si aminteasca.”

Dupa ce si-a terminat discursul, Ilan Sor a refuzat sa raspunda la intrebarile jurnalistilor. Imediat, purtatorul de cuvant al lui Igor Dodon a reactionat pe facebook. Carmena Sterpu a scris ca acestea sunt provocari, iar astfel de declaratii ar fi fost facute si in campaniile anterioare.

CARMENA STERPU, PURTATORUL DE CUVANT AL LUI IGOR DODON: “O incercare disperata a unor candidati de a distrage atentia de la invinuirile directe care li se aduc in legatura cu furtul miliardului.“

Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore.

El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se se plimba in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul. Totodata, fostul premier Vlad Filat a fost condamnat la noua ani de puscarie dupa ce Sor a spus in autodenuntul sau ca i-a dat mita in valoare de 250 de milioane de dolari.