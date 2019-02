Imagini cu momentul in care o cladire s-a prabusit in Sankt Petersburg - VIDEO

Momentul prăbuşirii a fost filmat de un martor. Serviciile de urgenţă locale au precizat că nu au fost raportaţi răniţi până în prezent, transmit agenţiile de presă ruse, informează Russia Today.

Acoperişul şi mai multe etaje ale clădirii au căzut în timpul unor lucrări de renovare.

Part of the roof of a St Petersburg IT university has collapsed. No info on casualties but authorities say 21 people may have been caught under the rubble https://t.co/BbayNKUyLV pic.twitter.com/HJQFPErfZ0