Imagini de la locul unde barbatul de 32 de ani a fost gasit mort intr-un tomberon. Cei care treiesc pe strada Miron Costin s-au aratat ingroziti de cele intamplate - GALERIE FOTO

Cei care treiesc pe strada Miron Costin, unde a fost gasit barbatul fara suflare, s-au aratat ingroziti de cele intamplate.

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri dimineata, in jurul orei 08:00, in curtea unui bloc din sectorul Rascani. Victima impreuna cu alti trei barbati cu varste cuprinse intre 29 si 48 de ani au baut impreuna, dupa care intre ei s-ar fi iscat o cearta. Indivizii l-au batut pana la moarte si au aruncat cadavrul intr-un tomberon. Barbatul decedat locuia in acea curte, spun oamenii legii.

Ulterior, cei trei indivizi au fost retinuti pentru 72 de ore. Pe cazul dat a fost deschis un dosar penal. Daca vor fi gasiti vinovati, faptasii risca de la 15 la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.

Toate circumstantele se stabilesc.