Imagini tulburatoare dupa atentatul terorist din India. Cel putin 40 de oameni au murit, iar aproape 30 au fost raniti - VIDEO

Atentatul s-a produs langa un oras din nordul Indiei.

O camioneta plina cu explozibil a intrat in convoiul de 78 de autobuze si a explodat. In vehicule se aflau in total 2500 de membri ai unei forte paramilitare din tara.

Cel putin 40 de oameni au murit in urma deflagratiei, iar 29 au fost raniti.

Atentatul a fost revendicat de o grupare islamista din Pakistan.