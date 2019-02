Implicat pana peste cap in campania electorala, Ilan Sor nu are timp de judecata. Acesta a cerut ca sedinta de la Curtea de Apel Cahul sa fie amanata - VIDEO

Implicat pana peste cap in campania electorala, Ilan Sor nu are timp de judecata. Acesta a cerut ca sedinta de astazi de la Curtea de Apel Cahul sa fie amanata pe motiv ca nu are timp sa se prezinte. In schimb, a iesit intr-o conferinta de presa in care a promis pensii de cinci mii de lei pe luna, medicamente gratuite si produse mai ieftine pentru pensionari.