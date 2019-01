In ajun de Sfantul Vasile, cete de uratori au mers cu uratul pe la gospodariile oamenilor. Cum s-au deghizat flacaii de la Barnova si Codreni - VIDEO

Si cum traditia e traditie, in ajun de Sfantul Vasile in mai multe sate moldovenesti cete de uratori au mers sa ure. Au umblat din casa in casa si au vestit astfel sosirea anului nou pe stil vechi. In satul Barnova si Codreni traditiile au ramas neclintite, asa ca tinerii s-au mascat, si-au luat tobele si s-au pornit cu uratul.