In anul 2018 Guvernul Filip a inchis 4 licee si doua scoli, dar a deschis 4 gimnazii - mold-street.com

A trecut un an si parca ar fi nevoia ca Monica Babuc, ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii, sa prezinte niste date care sa arate realizarile din acest an in domeniul educatiei.

Mai ales ca a promis un an in urma redeschiderea scolilor ce ar fi fost inchise in timpul celorlalte Guverne, dar nu a fost sa fie.Nici pe pagina web a ministerului nu gasesti informatiile necesare.

De exemplu informatia depsre institutiile de invatamant general si lista lor pe raioane nu este actualizata din anul 2015, iar la categoria scoli primare informatii gasim o prezentare PPP creata inca in anul 2011 si actualizata in 2015.

