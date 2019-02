In campania electorala, promisiunile sunt indeplinite cu viteza luminii. O parte din autobuzele cumparate acum o saptamana de primarie au ajuns in capitala si au fost expuse in Piata Marii Adunari Nationale. Ce spune Codreanu - VIDEO

Daniela FOCSA, REPORTER PROTV: „Asa arata autobuzele ISUZU pe care le vom vedea in curand circuland pe strazile capitalei. Vehiculele au ajuns din Turcia noaptea trecuta si au fost aduse direct in Piata Marii Adunari Nationale. De culoare turcoaz aprins, autobuzele atrag toate privirile trecatorilor.”

Cele 25 vehicule au fost etalate in Piata Marii Adunari Nationale in aceasta dimineata. Cateva din ele aveau usile deshise pentru ca trecatorii sa le poata admira si din interior. Autobuzul are 25 de locuri, insa poate transporta in jur de o suta de pasageri. Acestea sunt dotate cu aer conditionat si televizoare incorporate care le usureaza munca soferilor.

Serghei DORDU, REPREZENTATUL COMPANIEI: „Podeaua autobuzulului poate fi ridicata mai sus sau lasata mai jos, soferul deschide usa din mijloc si imediat pe ecran apare imaginea. In perioada de iarna, soarele ne orbeste, asa ca avem astfel de draperii. Putem schimba lumina in salon.”

Reprezentantul companiei care a livrat autobuzele din Turcia spune ca vehiculele au fost aduse la Chisinau pentru a fi expuse. La alte intrebari acesta nu a vrut sa raspunda. Sa vada autobuzele si sa-si faca poze cu ele, in Piata Marii Adunari Nationale a venit si unul dintre consilierii socialistilor de la primarie.

Vitalie MOCAN, CONSILIER PSRM: „Vinerea trecuta a fost castigata licitatia. Ati stiut ca asa de repede vor veni? - Noi am avut informatia ca in decurs de doua saptamani. In preajma campaniei se intampla minuni? - Cand lucrez 3 ani de zile, poate si in campanie dar...”

Cei care au trecut prin Piata Marii Adunari Nationale au admirat vehiculele si au facut poze cu ele, insa nu prea au inteles ce cautau acestea acolo.

Ne-am intrebat cei cu ele.

Oamenii s-au intrebat de ce lucrurile bune se intampla doar in campania electorala.





Contactat telefonic, primarul interimar Ruslan Codreanu care si-a pus pe facebook o poza cu atobuzele, ne-a spus ca vehiculele nu au intrat inca in proprietatea primariei.

Acest lucru se va intampla dupa ce va fi incheiat contractul cu firma care a castigat licitatia, doar in cazul in care compania de la Bucuresti care a fost descalificata nu va depune o contestatie.

Licitatia pentru cele 31 de autobuze, pentru care au fost alocate 80 de miloane de lei, a fost castigata de dealer-ul din Chisinau al unei companii din Turcia. Portalul mold-street a scris ca firma este inregistrata in off-shore, mai exact in regiunea separatista Cipru de Nord.

Firma din Romania care a participat la concurs considera ca a fost descalificata pe nedrept desi oferea un pret mai mic. In ultimii 13 ani primaria nu a cumparat niciun autobuz pentru capitala.