In campania electorala totul e posibil. Pana si o ruta de troleibuz poate fi lansata in mai putin de o saptamana. Sambata democrata Monica Babuc a promis, marti - consilierii au votat, iar azi troleibuzele au si ajuns la Ialoveni - VIDEO

In campania electorala totul e posibil. Pana si o ruta de troleibuz poate fi lansata in mai putin de o saptamana. Sambata democrata Monica Babuc a promis, marti - consilierii au votat, iar azi troleibuzele au si ajuns la Ialoveni. Inaugurarea s-a facut aplauze si multumiri aduse din nou democratei care canideaza pe circumscriptia Ialoveni, desi ea nu are nicio legatura cu proiectul primariei.