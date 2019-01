In capitala au cantat doar artisti autohtoni. Formatiile Gandul Matei, Brio Sonores si Noroc au incalzit atmosfera - VIDEO

Tudor a cerut permisiunea organizatorilor pentru a-si surprinde iubita. Acesta si-a adunat emotiile si, in fata a zeci de oameni, a cerut-o in casatorie, iar tanara i-a spus “Da”. Concertul organizat la Targul de Craciun de pe strada 31 august a inceput la ora 21. Primii au iesit pe scena baietii de la Gandul Matei.

Maria si sotul sau au venit de peste Prut pentru a-i asculta.

“Noi suntem de Romania si cand am auzit am lasat orice program doar pentru a-i vedea pe baieti. Ii iubim foarte mult. Suntem cazati la hotel si avem acolo organizat, dar am venit sa-i vedem pe ei, pentru ca ii iubim prea mult.”

De la sute de kilometri distanta au venit si acesti tineri, care sunt din Spania. Spun ca le-a placut sarbatoarea.

“Este pentru prima data cand vin la Chisinau si este minunat.”

Colinde romanesti si internationale au fost interpretate de baietii de la Brio Sonores. Cei prezenti au dansat, s-au incalzit cu vin fiert si au gustat din bucatele traditionale.

"La multi ani la toata Moldova.”

“Sa traim si sa fim fericiti in fiecare an si in fiecare zi.”

Iar exact la miezul noptii, au fost lansate focuri de artificii.

“Foarte bine, foarte misto. Este frumos, e bine.”

“Foarte placut pentru noi, pentru copilasi. Am venit pentru atmosfera, se simte ca e un nou an, cand sunt mai multi e mai interesant.”

Oamenii au ciocnit pahare cu vin spumant si au avut urari pentru cei dragi.

Cele mai bune astepatri. Doresc la toata lumea sa li se indeplineasca dorintele. Pace si sanatate la toti. Sa se schimbe sa fie totul bine.”