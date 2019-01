In capitala, pe ninsoare, un microbuz de pasageri a fost surprins cu anvelope de vara - VIDEO

Ninsoarea abundenta din aceasta noaptea a facut prapad in toata tara. Peste o suta de accidente s-au produs in ultimile 24 de ore pe soselele nationale in urma carora 5 persoane au fost ranite. Cei de la vama anunta ca masinilor de mare tonaj le este interzis sa circule pe soseaua Chisinau - Leuseni, dar si spre doua puncte de trecere a frontierei cu Ucraina. Peste 200 de copii nu au ajuns astazi la scoala din cauza ca autobuzele scolare nu au facut fata troienelor.