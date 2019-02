In cazul in care ajunge deputat, Ilan Sor nu se va mai prezenta la Curtea de Apel, pentru ca sedintele vor fi suspendate pe perioada mandatului, spune un expert in drept constitutional. Cum ramane cu imunitatea primarului de Orhei - VIDEO

Stirea se actualizeaza.

Nicolae OSMOCHESCU, EXPERT IN DREPT CONSTITUTIONAL: "Numai Procurorul General poate solicita Parlamentului ridicarea imunitatii Parlamentare. Procurorul general prezinta probele, cererea de ridicare a imunitatii parlamentare. Toate materialele se examineaza in conditiile de specialitate si in cazul dat comisia de fond este comisia juridica, imunitati si privilegii.

Comisia care pana acum a fost Raisa Apolschi. Comisia voteaza si adopta un aviz. Fie ca este de acord cu ridicarea imunitatii, fie ca considera ca argumentele aduse de Procurorului General nu sunt suficiente si nu este de acord si prezinta materialele Parlamentului.

Parlamentul in randul sau include in ordinea de zi problema, ridicarea imunitatii si poate vota, da sau nu. Aici este un moment foarte interesant, deputatii se pot prezenta la sedinta pentru a se apara, ca el nu este vinovat si asa mai departe."

Contactat de PROTV, avocatul lui Ilan Sor, Denis Ulanov, spune ca mandatul de deputat pe care ar putea sa-l detina Ilan Sor nu va influenta mersul dosarului in care este vizat si ca Ilan Sor se va prezenta la toate sedintele de judecata de la Curtea de Apel Cahul.





Condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, primarul de Orhei a primit certificatul de integritate fara niciun fel de mentiune si s-a inregistrat fara probleme in cursa electorala.

El candideaza pe circumscriptia de la Orhei si este primul pe lista partidului care-i poarta numele. In schimb, in actul lui Victor Bogatico, membru al Partidului Nostru si primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo, este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

Ilan Sor a fost gasit vinovat in dosarul fraudelor de la BEM. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul.