Daca socialistii vor face alianta cu democratii, Igor Dodon ar putea pierde sprijinul Moscovei - kommersant.ru

Moscova asteapta ca socialistii pro-rusi sa inceapa sa actioneze impotriva oligarhului Vlad Plahotniuc, anuntat de Rusia in cautare. Obiectivul major ar fi provocarea alegerilor anticipate, scrie Kommersant.ru

Daca domnul Dodon nu va indreptati asteptarile, se examineaza diferite scenarii privind politicile de mai departe in ceea ce priveste Moldova, inclusiv renuntarea la nivelul anterior de sustinere a lui Dodon si chiar cautarea unor parteneri noi in Moldova.

Kommersant, care citeaza surse din cadrul ministerului rus de externe, scrie ca Moscova urmareste cu atentie situatia de la Chisinau. “Pentru noi este important sa vedem ce anume va face Dodon” - a spus diplomatul.

O alta sursa a publicatiei ruse, care se ocupa de Republica Moldova, dar care a rugat Kommersant sa nu indice numele institutiei pe care o reprezinta, si un alt interlocutor, care este informat despre pozitia administratiei presedintelui rus, au declarat ca Rusia se pronunta impotriva oricaror acorduri intre socialisti si Partidul Democrat. Potrivit lor, aceasta este pozitia univoca a Moscovei si i-a fost comunicata lui Igor Dodon.

“Mesajul este ca Moscova se pronunta categoric impotriva unei aliante intre socialisti si democrati si categoric pentru o alianta cu dreapta, posibil temporara, cu scopul de a demonta regimul Plahotniuc” - afirma sursele Kommersant.

Potrivit lor, consecutivitatea actiunilor este clara: “alegerea unui speaker nesubordonat oligarhului, eliberarea ministerelor, a structurilor de forta si a institutiilor de drept de sub controlul sau, crearea conditiilor pentru organizarea unor alegeri anticipate, libere”.

Sursa citata de Kommersant mai spune ca astfel de discutii au fost purtate cu Igor Dodon. Presedintele Republicii Moldova a fost la Moscova pe 1 martie, intr-o vizita despre care a spus ca a fost una privata.

Imediat dupa asta, cei 35 de deputati socialisti au organizat o conferinta de presa ca sa anunte ca au semnat o declaratie despre faptul ca vor activa in Parlament doar in cadrul fractiunii lor si ca sunt gata sa depuna mandatele daca vor fi supusi presiunilor.

In cazul in care socialistii nu vor fi ascultatori, la Moscova se discuta diferite scenarii despre politicile ulterioare pentru Moldova, inclusiv retragerea sprijinului acordat lui Igor Dodon si socialistilor sai. Sursa publicatiei ruse nu exclude ca daca Vlad Plahotniuc va reusi sa-si pastreze controlul asupra tarii si in urmatorii patru ani, Rusia va incepe sa caute parteneri noi in Moldova."