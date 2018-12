In cel mai pesimist scenariu, in 2019 ne-am putea pomeni cu un deficit bugetar de pana la 6,3 miliarde de lei, estimeaza specialistii de la Expert-Group - VIDEO

Economistii de la Expert-Group spun ca deficitul bugetar in 2019 se va incadra intre 3,2 miliarde de lei si 6,3.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV, “EXPERT-GROUP”: “Anul viitor deficitul bugetar o sa creasca foarte mult. Ar putea sa depaseasca 3 la suta din PIB, din contul reformei fiscale care va genera o gaura de 2 miliarde de lei, din contul proiectelor din infrastructurii.”

Asta in timp ce, parlamentul a votat in noiembrie, in prima lectura, bugetul statului care prevede un deficit de pana la 5 miliarde de lei. Autoritatile mizeaza sa acopere deficitul bugetar din granturi externe, din vanzarile si privatizarile unor institutii de stat, dar si din amenzi.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV, “EXPERT-GROUP”: “In contextul cresterii deficitului bugetar si a sentimentului de neincredere a investitorilor in economia nationala,/crede ca ca scenariu pesimit are o probabilitate mai mare de realizare fata de cel optimist.”

O tendinta ingrijoratoare este si cresterea deficitului de cont curent, mai exact faptul ca intrarile de valuta straina in tara sunt mai mici decat iesirile. Acest fenomen ar putea pune presiune pe moneda nationala. In acest sens, executivul ar putea apela la banci pentru imprumuturi.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV, “EXPERT-GROUP”: “Iar bancile in loc sa crediteze sectorul real, va credita guvernul, ceea ce va afecta activitatea investitionala a tarii.”

Totodata, guvernul ar putea si sa-si optimizeze cheltuielile. Cei de la Expert-Group cred totusi ca Banca Nationala va reusi sa aplaneze aceasta depreciere a monedei nationale.

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV, “EXPERT-GROUP”: “Cresterea deficitului de cont curent, pe care o anticipam, va pune presiune asupra monedei nationale, iar BNM va putea interveni pe piata valutara pentru a putea preveni eventuale deprecieri rapide."

Specialistii au mai constatat ca desi rata de ocupare a pietei muncii s-a imbunatatit, cresterea este generata de locurile neoficiale de munca. Economistii recomanda ca executivul sa combata acest fenomen, sa fie mai moderat in obligatiile financiare pe care si le asuma in perioada electorala, sa anuleze legea amnistiei capitalurilor si sa intensifice investigatiile pentru recuperarea reala a activelor delapidate in urma fraudei bancare.