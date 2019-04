In doar un an, presedintia a cheltuit peste doua milioane de lei numai pentru deplasarile peste hotare ale lui Igor Dodon, care a facut cele mai multe drumuri la Moscova - VIDEO

Cei mai multi bani, anul trecut, presedentia i-a cheltuit pentru remunerarea angajatilor – in jur de 9 milioane de lei. Nu am reusit sa aflam insa cati angajati are institutia. Pentru deplasarile peste hotare aparatul presedintelui a cheltuit peste 2 milioane de lei. In raportul publicat nu este mentionat cine a calatorit si care a fost scopul vizitelor.

Cert este ca cele mai multe deplasari, despre care s-a vorbit in presa, Igor Dodon le-a efectuat in Rusia.

Acesta a mai vizitat anul trecut Turcia, Grecia, dar si alte tari. Peste 1 milion de lei s-au cheltuit pentru serviciile de protocol, dar si pentru procurarea masinilor si utilajelor. Cei mai putini bani, presedintia i-a cheltuit pentru serviciile postale, apa si canalizare, dar si pentru formarea profesionala a angajatilor.

Cladirea presedintiei a fost reparata anul trecut gratie guvernului turc care a oferit in jur de 10 milioane de euro pentru asta. Anterior, seful statului a negat faptul ca i-ar fi oferit ceva in schimb lui Recep Erdogan. Primele trei etaje ale institutiei au fost distruse in urma protestelor din aprilie, 2009.