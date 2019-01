In loc sa-si ingroape mortul in pamant, erau cat pe ce sa-l ingroape in zapada. O familie din Obileni se plange ca primarul localitatii nu a curatat drumul spre cimitir - VIDEO

In loc sa-si ingroape mortul in pamant, erau cat pe ce sa-l ingroape in zapada. O familie din Obileni, Hancesti se plange ca primarul localitatii nu a curatat drumul spre cimitir, iar din aceasta cauza cortegiul funerar a ramas blocat in nameti. Oamenii au impins masina cu raposatul pana au ramas fara puteri, au curat o parte din zapada cu lopetile, ca pana intr-un final, groparii sa care in spate sicriul pana la groapa.