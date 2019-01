In miez de iarna, doi copii din satul Geamana, isi petrec noptile impreuna cu mama lor intr-o casa in care e doar putin mai cald decat afara. In locuinta veche si fara geamuri, bate vantul din toate partile - VIDEO

In miez de iarna, doi copii din satul Geamana, isi petrec noptile impreuna cu mama lor intr-o casa in care e doar putin mai cald decat afara. In locuinta veche si fara geamuri, bate vantul din toate partile, iar sopronul pentru lemne e gol. Femeia, ramasa singura dupa ce parintii au murit, iar sotul a parasit-o, nu reuseste sa o scoata in capat si nu primeste niciun ajutor pentru ca nu are acte.