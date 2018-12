In Moldova numarul femeilor il depaseste pe cel al barbatilor cu 8 puncte procentuale. Diferenta se simte mai cu seama in orasele Chisinau si Balti - VIDEO

In Moldova locuiesc 3 milioane 500 de mii de oameni. Femei sunt cu 136 de mii 807 mai multe decat barbati. Cea mai mica diferenta se atesta in raioanele Leova si Cantemir, iar cea mai mare la Chisinau si Balti. Explicatia este ca femeile traiesc mai mult decat barbatii, in medie, cu 8 ani.

La capitolul longetivitate, cea mai mare speranta de viata se atesta tot la Balti, pe cand la Soldanesti, durata medie este de 68 de ani.

Speranta medie de viata, 2018

Balti – 76 de aniSoldanesti – 68 de ani

Vorbind despre demografie, cel mai putin populat raion din tara este Basarabeasca unde in total traiesc 28 de mii 5 sute de persoane, de patru ori mai putine decat la Orhei, Cahul sau Hancesti. Iar la polul opus se afla Ialoveni – cu 130 de locuitori la kilometru patrat.

Tot aici se inregistreaza cel mai inalt spor natural al populatiei. De cealalta parte, la Donduseni, numarul deceselor a ajus sa fie de doua ori mai mare decat cel al nasterilor. Divorturile raman un subiect sensibil.

Aproape fiecare a doua casatorie este desfacuta la notar. Chiar si asa, se poate vorbi de un progres, intrucat un an in urma, datele aratau ca 9 din 10 casnicii se terminau in divort. Informatiile se regasesc in culegerea “Statistica teritoriala, editia 2018” a BNS.