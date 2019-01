In multe familii din Moldova anul nou se sarbatoreste... de doua ori pe an. Traditiile dictate de ziua Sfantului Vasile au fost respectate de multi moldoveni care au ciocnit inca o data paharele cu sampanie - VIDEO

In multe familii din Moldova anul nou se sarbatoreste... de doua ori pe an. Traditiile dictate de ziua Sfantului Vasile au fost respectate de multi moldoveni care noaptea trecuta au ciocnit inca o data paharele cu sampanie. De la Craciunul pe stil nou pana la Revelionul pe stil Vechi n-am mai strans masa, ne-au spus, razand in hohote, membrii unei familii de la Cojusna, adunati ca sa marcheze inca o data inceputul lui 2019.