In patru ani Moldova va fi gata sa adere la Comunitatea Europeana, promite blocul ACUM, in timp ce socialistii insista ca odata ajunsi la guvernare vor face in asa fel incat balanta exporturilor sa incline spre Rusia - VIDEO

Maia SANDU, LIDERA PAS: “Blocul ACUM va depune toate eforturile astfel incat pana in anul 2023 sa indeplinim toate conditiile pentru aderare: institutii democratice si economie de piata functionala.”

Blocul ACUM sustine ca are planuri ambitioase. Liderii acestuia au spus ca in cativa ani Moldova va fi pregatita sa depuna cerere de aderare la UE. Mai mult decat atat, cum vor ajunge in parlament, acestia sustin ca vor debloca asistenta financiara suspendata in vara anului trecut si vor

Andrei NASTASE, LIDER PPDA: “Integrarea europeana nu este o notiune abstractam desi unii europeni au dorit sa sperie. Si unii si altii au dorit sa sperie.”

Cu un mesaj opus au venit astazi socialistii, care au vorbit despre revenirea producatorilor moldoveni pe piata rusa.

Vladimir GOLOVATIUC, MEMBRU PSRM: “Suntem sigur ca dupa alegeri, PSRM va instaura o guvernare profesionista, care nu doar va exploata si mai mult piata de export spre Rusia, dar si va intreprinde masuri concrete pentru a ameliora relatiile economice dintre Moldova si Rusia."

Se intampla in conditiile in care, in ultimii ani, exporturile in tarile UE au crescut, in timp ce livrarile de marfuri spre CSI au fost in scadere.

Radu MUDREAC, MEMBRU PSRM: “Probleme noi avem pe intern, nu stiu despre ce e vorba de incompententa sau nedorinta sau corupere.”

Pentru parlamentarele din aceasta luna s-au inregistrat 15 partide pe lista nationala.Primul va fi Partidul Democrat, urmat de Blocul electoral ACUM, Partidul Comunistilor, cel al socialistilor, Partidul “Sor”, Miscarea Populara Antimafie, Partidul Nostru, PNL, Partidul “Vointa Poporului”, cel al Regiunilor din Moldova, formatiunea “Democratia Acasa”, Miscarea Profesionistilor “Speranta-Nadejda”, Partidul Politic “Patria”, partidul Verde Ecologist si Partidul Liberal.