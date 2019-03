In perioada 28 februarie - 3 martie vino la cea mai asteptata expozitie de frumusete pentru a beneficia de reduceri unice la stand-ul Farmaciei Familiei - VIDEO

Stanislav POPOV, director marketing Farmacia Familiei: "Pentru toate doamnele si domnisoarele, care vor vizita Moldexpo in aceste zile, Farmacia Familiei a pregatit oferte imbatabile, de pana la 40% reducere la produse dermato-cosmetice, de la branduri notorii cum ar fi Bioderma… si multe altele, inclusiv si produse pentru copii de la Chico. Si la Beuty consultantii nostri sunt la dispozitia dvs. Pentru a va recomanda cele mai bune produse ce tine de frumusete si sanatate. Farmacia Familiei va invita in perioada 28 februarie – 3 martie la standul de la Beuty si va asteptam cu cele mai tari oferte, surprize si cadouri. Consultanţii noştri vor fi la dispoziţia ta pentru a-ţi recomanda produsele care ti se potrivesc."

Anastasia ILAŞCU, consultant Farmacia Familiei: "La standul nostru care il avem aici, in cadrul expozitiei Beauty, vorbim de cele mai notorii branduri internationale, de cele mai tari reduceri si cele mai bune promotii. Vorbim de cea mai calitativa consultatie, fiecare beneficiaza de o consultatie in detaliu, asa incat sa vina sa isi aleaga cele mai corecte si mai bune produse si sa ramana multumit de alegerea facuta. Asa cum am zis vrobim de cele mai notorii branduri, vorbim de Bioderma, Ivaterm....multe alte branduri le descoperiti, venind sa ne vizitati in aceste 4 zile de expozitie. Fiecere client se duce acasa cu un cadou surpriza la fiecare cumparatura facuta in cadrul standului Farmacia Familiei, de asemenea la procurarea a 3 produse primiti tocmai 30% reducere."

Primii cumparatori au ramas incantati de gama variata de produse expuse in cadrul standului Farmaciei Familiei.

*Acest articol este un produs comercial