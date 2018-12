In perioada sarbatorilor de iarna, Mobiasbanca a devenit Mos Craciun pentru clientii sai - VIDEO

Mariana CHIȚAN, câştigătoare campanie Mobiasbancă: "Am fost telefonata si anuntata ca am castigat loteria, beneficiez de o promotie foarte binevenita in ajunul sarbatorilor de iarna cred ca este ceva fantastic."

Un credit gratuit te aduce mai aproape de visurile si dorintele tale. S-a convins de asta si Mariana Chitan, care stie cum va folosi imprumutul.

Mariana CHIȚAN, câştigătoare campanie Mobiasbancă: "Sarbatorim cu familia si poate ne facem si o vacanta."

Nadejda RADU, director sucursală Mobiasbancă: "Pe noi sigur ca ne bucura faptul ca printre castigatorii campaniei promotionale de iarna se regaseste si clienta sucursalei Piata Centrala. Intotdeauna ne straduim sa oferim clientilor Mobiasbanca tot ce e mai bun, respectiv noi ii indemnam pe toti sa reuseasca sa beneficieze de credit in cadrul acestei campanii de iarna care va dura pana pe 9 februarie 2019. Suntem convinsi ca “Cadouri oferite la timpul potrivit” sunt cele mai bune."

Suma maxima fara gaj pe care o puteti imprumuta e de tocmai 200 de mii de lei. Iar pana pe 9 februarie aveti sansa sa deveniti unul din castigatori si sa obtineti un credit absolut gratuit.

Cristian LÎSII, şef departament strategie şi marketing: "In fiecare an cadourile devin tot mai costisitoare pentru clientii nostri, de aceea, creditul de la Mobiasbanca vine in ajutor pentru a implini visele si a face rudelor, copiilor un cadou mai bun decat in anii precedenti. Suntem banca numarul 1 in Moldova dupa numarul de credite acordate, ceea ce in mare parte se datoreaza clientilor nostri."

*Acest articol este un produs comercial