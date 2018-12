In prag de sarbatori, doi soti din Balti au ramas fara locuinta, care le-a fost cuprinsa de flacari si a ars aproape in totalitate - VIDEO

Stapana casei povesteste ca a plecat dimineata la cumparaturi, iar cand s-a intors si-a gasit locuinta in flacari. In momentul in care a izbucnit focul in casa nu se afla nimeni. Cu lacrimi in ochi, femeia spune ca recent a facut reparatie in locuinta.

“Noi am inceput sa facem reparatie, am strans putini bani. Am schimbat ferestrele, usile. Frigiderul era nou, din cauza lui s-a produs incendiul.”

Sotul femeii spune ca au investit in lucrari in jur de 60 de mii de lei, iar in 30 de minute totul a fost distrus.

“Paretii poti sa-i rozi pana la caramida si sa pui totul de la zero - tencuiala, calorifere, incalzire autonoma noua. Soba noua facuta de noi.”

Stapanii casei spun ca au asteptat pompierii aproape o jumatate de ora. Salvatorii urmeaza sa stabileasca ce a provocat incendiul.