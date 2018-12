In timp ce numarul cazurilor de gripa creste, vaccinurile antigripale inca nu au ajuns in capitala. Ce spun autoritatile - VIDEO

In timp ce numarul cazurilor de gripa creste, vaccinurile antigripale inca nu au ajuns in capitala. Responsabilii de la Agentia Nationala de Sanatate Publica spun ca nici macar nu stiu cand vor fi aduse cele 130 de mii de doze. Asta in conditiile in care vaccinul isi face efectul la doua saptamani dupa administrare.