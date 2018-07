In trasportul public din capitala, ca in sauna. Calatoriile au devenit un adevarat chin pentru pasageri: "Vara murim de cald, iarna inghetam." Cand vor ajunge primele cinci troleibuze cu aer conditionat - VIDEO

In trasportul public din Chisinau e ca in sauna. In zile toride, calatoriile devin un adevarat chin pentru pasageri. Desi autoritatile indemna orasenii sa renunte la automobile in favoare troleibuzelor si autobuzelor, conditiile din aceste mijloace de transport ii face pe oamenii din contra sa le evite. Totusi in curand in capitala vor ajunge primele cinci troleibuze cu aer conditionat.