In ultimii 10 ani, niciun partid nu a reusit sa obtina suficiente mandate ca sa formeze singur o majoritate. Asa ca dupa fiecare alegeri, politicienii s-au lansat in negocieri si au tot constituit coalitii - VIDEO

Trei Aliante pentru Integrare Europeana urmate de coalitii tacite sustinute de transfugi. Din 2009 incoace, dupa incheierea erei comunite, guvernarile i-au avut protagonisti pe democrati, liberali si liberal-democrati. Scrutinul din acest an a întors moneda şi a adus in Parlament trei formatiuni noi: PAS, PPDA si Partidul Sor. Alaturi de PSRM si PDM, toti laolaltă inca nu pot gasi mijlocul de aur pentru investirea unui guvern.

Anul 2009 a devenit anul schimbarii. La alegerile din 5 aprilie comunistii obtin 60 de mandate si nu le ajunge un singur vot, votul de aur, pentru a alege presedintele. Nemultumiti de rezultate, oamenii le-au contestat în strada, iar manifestatia a degenerat în violente.

Ambianta 7 aprilie 2009

In 2010 PCRM pierde puterea, obtinand doar 48 de mandate. Celelalte partide care au intrat in Parlament decid sa se coalizeze impotriva comunistilor, creand Alianta pentru Integrare Europeana, formata din PLDM, PD, PL si AMN.

La alegerile din 28 noiembrie, Alianta Moldova Noastra nu a trecut pragul electoral, asa ca PLDM, PD si PL au constituit AIE-2.

In 2013 insa, in urma scandalului din padurea Domneasca, Vlad Filat denunta acordul coalitiei pe data de 13 februarie, la ora 13.00, iar PD si PL il acuza de tradare. Guvernul Filat este demis cu voturile democratilor şi ale comunistilor, iar liberalii nu vor sa voteze un nou executiv.

Sapte dintre cei 12 deputati PL, in frunte cu Ion Hadarca, accepta sa voteze guvernul Leanca si formeaza Partidul Liberal Reformator. PLR, impreuna cu PLDM si PD constituie la 30 mai, Coalitia pro-europeana. In 2014 au loc alegerile parlamentare.

Dupa scrutin, la 23 ianuarie 2015, dupa aproape doua luni de negocieri, PLDM si PDM formeaza Alianta pentru o Moldova Europeana, prima coalitie minoritara din istoria tarii noastre. O coalitie sustinuta tacit de comunisti.

Iurie Leanca si Eugen Carpov de la PLDM părăsesc fractiunea parlamentara. Chiril Gaburici îşi da demisia din cauza scandalului diplomei sale de bacalaureat care ar fi falsa.

Iar peste câteva luni, in octombrie 2015, Vlad Filat este lipsit de imunitate si retinut, acuzat in autodenuntul lui Ilan Sor ca ar fi primit mita de la acesta in valoare de 250 de milioane de dolari.

Vlad FILAT, LIDER PLDM: “Trebuia ori prin comunicat, ori prin discurs. Toata politica o sa sara in aer astazi...”

Guvernul Strelet este demis. Cabinetul Filip este investit cu voturile a catorva liberal-democrati si ex-comunisti. Randurile democratilor se inmultesc din contul comunistilor si al catorva liberal-democrati. Pentru ca la final de mandat, fractiunea PDM sa isi dubleze numarul de membri.

De-a lungul ultimilor ani, o parte din deputatii PLDM se declara independenti, iar altii formeaza Grupul Parlamentar Popular European care voteaza, cot la cot, pana la finalul mandatului proiectele democratilor.

Scrutinul din februarie 2019 a adus in legislativ patru partide: PSRM, PDM, Blocul ACUM si Partidul Sor. Totodata au acces si 3 independenti. La o luna de la alegeri, inca nu se contureaza o coalitie.