Mai multe scoli si gradinite din tara au ramas fara acoperis din cauza vantului puternic

Potrivit informatiei IGSU in urma intensificarii vantului au fost smulse si deteriorate 70 foi de ardezie de pe acoperisul a sapte case de locuit din Cobusca Veche, raionul Anenii Noi si tot aici a fost afectat acoperisul gimnaziului.

In localitatea Mandresti, raionul Telenesti, de pe acoperisul scolii rafalele de vant au distrus peste 1000 metri patrati de foi de ardezie. Tot acoperisurile institutiilor de invatamant din localitatile Larga si Drepcauti, raionul Briceni, au fost afectate, iar de pe cladirea gradinitei din Cotiujeni vantul a smuls circa 300 metri patrati de tigla metalica.

Astfel, rafalele de vant au afectat raioanele Balti, Sangerei, Soroca, Orhei, Donduseni, Criuleni, Edinet si Ocnita.

Vantul a facut ca incendiile de vegetatie sa se extinda pe suprafete mai mari. Doar in ultimele 24 de ore in tara au avut loc 97 incendii de vegetatii in urma carora au fost afectate 338 ha de teren.

Cele mai multe focare au fost înregistrate în raioanele Ialoveni, Străşeni, Anenii Noi, Leova, Cahul şi UTA Găgăuzia.