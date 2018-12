In vizita la democrati sau la procurori? Rolls-Royce Cullinan, primul SUV din istoria marcii britanice, care a fost adus in Moldova, surprins langa noul sediu al Procuraturii Generale si cel al PD - FOTO

Un internaut a postat o poza in care apare SUV-ul Rolls-Royce Cullinan, adus in Moldova. Masina a fost surprinsa parcata in apropiere de cele doua sedii, cel al PD si cel al Procuraturii Generale.

Deocamdata nu am reusit sa aflam cui apartine masina de milioane de euro sau cine a mers cu ea acolo.

Masina a fost adusa in Moldova, prin vama Leuseni.

Potrivit news.ro, preturile incep de la 265.000 de euro, fara taxe, dar pot depasi cu mult aceasta suma, in functie de optiunile alese. La doar câteva luni de la premiera mondială, noul model a fost prezentat pentru prima dată în mod public, la Clubul Diplomatic din Bucureşti, în cadrul unei ceremonii la care a participat şi ambasadorul Marii Britanii, Andrew Noble.

Primul model ar urma sa fi livrat, in Romania, in primul trimestru al anului viitor, iar potentialii clienti trebuie sa astepte mai mult de sase luni pana la livrare.

Rolls-Royce Cullinan este răspunsul companiei britanice la solicitările clienţilor care vor să călătorească pe trasee mai puţin explorate în condiţii de lux. Cullinan este al doilea Rolls-Royce construit pe noua platformă ‘Architecture of Luxury’, realizată integral din aluminiu.

SUV-ul are o suspensie pneumatică reglabilă şi este considerat primul automobil “three-box” în segmentul său, având un perete de compartimentare care creează un mediu distinct pentru pasageri, separaţi de compartimentul pentru bagaje, potrivit companiei.

Maşina are o greutate la gol de 2,61 tone şi un nou motor Rolls-Royce V12 de 6,75 de litri, care produce 563 de cai putere şi un cuplu motor de 850 Nm, distribuit către noul sistem de tracţiune integrală şi sistemul cu patru roţi directoare.

Schmidt Premium Cars deţine dealerul Rolls Royce Motor Cars Munchen si Rolls Royce Motor Cars Service Bucureşti. Dealerul din Munchen este cel mai apropiat dealer din regiune, iar service-ul din Bucureşti este singurul din regiune, potrivit companiei.

Sursa poza: facebook via Pavel Grigorciuk