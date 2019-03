Inca doi elevi de la gimnaziul din Tohatin, internati la spital cu intoxicatie. In ce stare se afla acestia. Pe cazul dat ANSA a pornit o ancheta

Contactat de Pro TV, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Cristina Stratulat, ne-a spus ca la moment in spital sunt internati 12 copii. Starea acestora este satisfacatoare. Cei doi elevi care se aflau in sectia de reanimare, au trecut in sectia de terapie, simtindu-se mai bine.

Cazul este investigat de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica si de Directia Asistenta Sociala si Sanatate. Pana la stabilirea cauzei intoxicatiei, municipalitatea a suspendat activitatea Combinatului de alimenatie publica din sectorul Ciocana, care livreaza hrana elevilor la Tohatin si din alte scoli din capitala.

Ieri, zece elevi de la gimnaziul din Tohatin au ajuns la spital cu intoxicatie. Ministerul Sanatatii sustine ca elevilor li s-a facut rau dupa ce au mancat la cantina scolii.

VEZI SI: S-ar fi intoxicat la cantina din scoala. 10 elevi din Tohatin, internati la spital cu intoxicatie: doi copii se afla la reanimare in stare grava