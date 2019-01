Inca o companie de asigurari se retrage de pe piata - mold-street.com

Decizia CNPF a fost adoptata in baza cererii depuse de Asito Direct la autoritatea de supraveghere privind retragerea benevola a licentei sale de activitate, decizie adoptata in cadrul unei adunari extraordinare a actionarilor asiguratorului.

Autoritatea de supraveghere a interzis companiei Asito Direct „desfasurarea activitatiide asigurare si/sau de inregistrare sau a unui alt gen de activitate si se prescrie efectuarea, in termen de 10 zile lucratoare din data intrarii in vigoare a Hotararii, a verificarii, inventarierii contractelor de asigurare si dosarelor de dauna instrumentate, inregistrate in evidentele Companiei, in vederea evaluarii daunelor reale si a obligatiilor de plata fata de creditorii de asigurari, cu intocmirea listei crditorilor si asigurarea atribuirii celei mai inalte prioritati platii despagubirii de asigurare pentru asigurarile obligatorii de raspundere civila auto interna si externa.”

