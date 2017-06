Inca o tentativa de a legaliza banii proveniti din jaful secolului - Report.md

Actiunea ar putea fi o modalitate de legalizare a unor fonduri fraudate anterior in Republica Moldova. Semnalul de alarma este tras de „Transparency International - Moldova”.

in decembrie 2016, un grup de deputati, inclusiv Andrian Candu, presedinte al Parlamentului, a venit cu o initiativa legislativa privind liberalizarea capitalului si stimularea fiscala, cunoscuta sub denumirea ”amnistia capitalurilor obtinute ilegal”. Reprezentantii societatii civile au condamnat initiativa de adoptare a acestei legi, considerând ca aceasta ar legaliza banii obtinuti fraudulos si ar compromite lupta anticoruptie in Republica Moldova. Printr-un efort comun al societatii civile, mediului de experti si partenerilor de dezvoltare, acest proiect a fost blocat, iar in februarie 2017 – retras din Parlament , chiar daca a fost votat in prima lectura.

Recent, intr-un interviu, ministrul Armasu a admis situatia in care Banca Nationala a Moldovei (BNM), detinatoare a valorilor mobiliare emise de Ministerul Finantelor, pentru a converti in datorie interna de stat garantiile emise de Guvern in noiembrie 2014 si martie 2015 (13,2 miliarde lei), ar putea ceda o parte din titluri (pâna la 40%) catre un investitor.

