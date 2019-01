Inca o zi pana cand, potrivit autoritatilor, lucrarile de reparatie, in cele 10 apartamente distruse de explozia din blocul de la Rascani, se vor incheia. Cum arata locuintele acum - GALERIE FOTO

Astazi am mers acolo sa vedem cum arata locuintele:

Asa arata acum apartamentul in care s-a produs explozia:

Explozia a avut loc la inceputul lunii octombrie. In urma deflagaratiei, care s-a produs in urma unei scurgeri de gaze, 5 persoane si-au pierdut viata, printre care si proprietara apartamentului care a sarit in aer. Atunci, 10 apartamente au fost distruse. Toti locatarii blocului au fost evacuati, iar abia luna trecuta au revenit la casele lor.