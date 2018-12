Inca un bloc electoral la parlamentare? Usatii a anuntat ca va participa la alegerile din 2019 - VIDEO

Fostul primar de Balti a anuntat ieri pe pagina sa de Facebook ca va participa la alegerile parlamentare din februarie 2019.

Usatii a anuntat ca va crea un bloc electoral din care vor face parte doua partide: partidul pe care il conduce "Partidul Nostru" si Partidul „Patria”. Potrivit lui Usatii, blocul electoral ar putea sa se numeasca "Renato Usatii", insa o decizie in acest sens urmeaza sa fie luata impreuna cu colegii sai de partid.



Partidul “Patria” (PP) a fost constituit la 13 august 2014 şi înregistrat de Ministerul Justiţiei la 12 septembrie acelaşi an.

Calitatea de preşedinte al Partidului “Patria” este exercitată de Emilian Ciobu.

La 13 octombrie 2014 Partidul “Patria” a fost înregistrat în calitate de concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. În lista de candidaţi prezentată la Comisia Electorală Centrală figura pe primul loc omul de afaceri Renato Usatîi.

Renato Usatii este acuzat ca, in 2010, ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. Pe numele acestuie este emis un mandat de arestare, iar acum Usatii se afla in cautare internationala. In luna februarie a acestui an, acesta si-a dat demisia de la functia de primar din Balti si ar fi parasit Republica Molodova.