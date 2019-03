Inca unul dintre cei 7 profesori turci expulzati din Moldova a fost condamnat la inchisoare in Turcia: va sta 9 ani dupa gratii

Hasan BARIS, DIRETORUL LICEULUI „ORIZONT”, FILIALA DURLESTI: "A fost sedinta de judecata. Fiica lui mi-a scris ca el a primit 9 ani de inchisoare. Daca oamenii muncesc in aceste licee nu mai trebuie vreun motiv, ei singuri il vor gasi."

Inca un angajat, expulzat din tara toamna trecuta de autoritatile de la Chisinau, a ajuns dupa gratii. Este vorba despre directorul financiar al retelei de licee „Orizont”. In fata judecatorilor din Turcia urmeaza sa fie adusi si ceilalti 4 profesori turci, care inca nu si-au primit sentinta.

Hasan BARIS, DIRETORUL LICEULUI „ORIZONT”, FILIALA DURLESTI: "In curand, si ei vor avea sedintele de judecata. Unul dintre ei, vicedirectorul liceului, va fi dus in instanta pe data de 26."

Acesta este al treilea angajat al liceului „Orizont” care a fost condamnat in Turcia. Acum o saptamana, doi profesori au primit cate 6 si 9 ani de inchisoare. Nici in cazul lor, rudele nu au fost anuntate clar despre motivele condamnarii. Cei 7 invatatori turci au fost retinuti de SIS in septembrie, anul trecut. Ei au fost declarati indezirabili si expulzati din tara in aceeasi zi.

Atunci, SIS anunta ca cetatenii turci ar avea legatura cu o grupare islamista, fara a oferi detalii. Familiile profesorilor au protestat mai multe saptamani la rand, cerand intoarcerea lor, iar cei din opozitie l-au acuzat pe Igor Dodon de cele intamplate, spunand ca expulzarea invatatorilor ar fi o rasplata Turciei pentru renovarea presedintiei. Anterior, seful statului a negat faptul ca i-ar fi oferit ceva in schimb lui Recep Erdogan.