Incendiul izbucnit aseara la o casa parasita din centrul capitalei a distrus in totalitate acoperisul acesteia. Vecinii cred ca oamenii strazii care se adaposteau acolo ar fi provocat valvataia -VIDEO

Incendiul a izbucnit aseara, in jurul orei 19 pe strada Fierarilor din centrul capitalei. Aceast tanar, care locuieste alaturi, spune ca locuinta cuprinsa de flacari este parasita si ca acolo se adaposteau deseori oameni ai strazii.

“A inceput sa arda din cauza unor baieti care veneau aici. Ei traiau aici, in jur de 20 de persoane. De vreo 5 ani nu locuieste nimeni, doar ei, fumau, aveau mereu alcool."

Aceasta tanara spune ca s-a speriat ca flacarile ar putea sa afecteze si locuinta sa, care se afla chiar alaturi.

Elena JEVELEA: “Noi locuim alaturi, avem copil mic. Uitati-va cat e de aproape. Imaginati-va sunt doar 5 metri de langa casa noastra. Apa o toarna se duce sub casa, ce o sa fie. Conducerea nimic nu face, ne-am adresat si la politie, dar nu au luat masuri.”

Vecinii au fost cei care au alertat pompierii. Acestia spun desi au sesizat de mai multe ori politia ca acolo vin persoane neautorizate, nu s-a luat nicio masura.

“Numai boschetari si alcoolici stau aici, nu va imaginati ce se face aici. Ne asteptam de mult ca se va intampla pentru ca mai multi copii locuiau aici si mereu aveau pachete cu clei pe care le fumau.”

Oamenii legii confirma ca au fost sesizati de mai multe ori de vecini, insa de fiecare data cand mergeau la fata locului cei care se adaposteau in casa parasita, fugeau.

Totodata, in cazul in care acolo erau identificati si copii minori, ofiterii spun ca sesizau autoritatile competente pentru a-i intoarce in familii. Potrivit salvatorilor in urma incendiului nimeni nu a avut de suferit.

Liliana PUSCASU, OFETER DE PRESA IGSU: “La fata locului ajunsi acestia au stabilit ca arde o suprafata de 50 de metri patrati. Incendiul a fost localizat catre orele 19:30 de minute.”

Pompierii urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit valvataia.