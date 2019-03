Incepe Postul Pastelui, asa ca bisericile din capitala au fost pline de credinciosi. Enoriasii spun ca timp de cinci saptamani vor exclude din meniu - mezelurile si lactatele - VIDEO

Sute de oameni au venit astazi la slujba de la Catedrala Mitropolitana, pentru a-si cere iertare de la cei dragi si a intra in Postul Pastelui cu inima impacata.

„Vom cere iertare.”

Oamenii spun ca vor tine post cu toata familia, asa ca vor schimba meniul - devenind vegetarieni pentru 40 de zile.

„Vom gati, terci, boboase.”

Cel mai important, insa, nu este sa te abtii de la bucate, ci de la pacate, spun enoriasii.



Multa lume a fost si la Sfanta Teodora de la Sihla. Parohul Bisericii spune ca, de fapt, oamenii nu prea inteleg sensul Postului.

Ion CIUNTU, PAROHUL BISERICII “SFANTA TEODORA DE LA SIHLA: „Mult lume pune accent doar pe alimente. Trebuie sa iertam, sa traim frumos. Vom face o cura de slabire doar daca renuntam la bucate.”

De maine incepe Postul Pastelui, care este cel mai mare, dar si cel mai strict din cele patru de peste an. Crestinii vor exclude din alimentatie ouale, carnea si lactatele. In acest an, Pastele va fi sarbatorit pe 28 aprilie. Catolicii vor marca Invierea Domnului cu o saptamana mai devreme, pe 21 aprilie. Tot astazi, in gradina publica Stefan cel Mare a fost sarbatorita Maslenita. Gospodinele au intins pe mese tot felul de bucate, mai cu seama – clatitele.

O papusa, care purta o rochie confectionata din peste 100 de clatite, a fost scoasa la licitatie cu 500 de lei.

Vizitatorii s-au distrat, au ascultat melodiile traditionale rusesti si au gustat din bucatele scoase la vanzare.

„Clatita e simbolul soarelui. Este galbena. Ce poate fi pus inauntru, ramane la discretia fiecarei gospodine.”





Potrivit mitologiei slave, Maslenita marcheaza sfarsitul iernii, iar sarbatoarea anunta intrarea in Postul Pastelui.