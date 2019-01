Individul din Truseni care si-a omorat mama, lovind-o cu toporul in cap, a fost retinut: risca puscarie pe viata

Crima a avut loc ieri, in comuna Truseni. Potrivit politiei, individul in varsta de 34 de ani si-a lovit mama in varsta de 70 de ani cu un topor in timp ce aceasta dormea, iar apoi a disparut fara urma. Femeia a fost gasita de catre rude.

Principalul suspect, fiul victimei, a fost retinut pentru 72 de ore. Fiind audiat de catre autoritati, acesta si-a recunoscut vina.

Barbatul este cercetat penal pentru omor intentionat si risca 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.