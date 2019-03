Infrangere si victorie, lacrimi de tristete si de bucurie - toate in doar un minut. Jucatorii din nationala Namibiei s-au prabusit plangand pe tereen - VIDEO

Pentru a-si asigura calificarea la Cupa Africii pe natiuni, selectionata Namibiei avea nevoie doar de victorie in meciul contra Zambiei. Ar fi trecut chiar si daca era infranta, doar daca in meciul paralel ar fi fost remisa.

In cele din urma, namibienii au fost invinsi cu 4 la 1 de zambieni, iar in cealalt meci al grupei, nationala Mozambicului o conducea cu 2 la 1 pe Guineea-Bissau. In al 4-lea minut al prelungirilor, insa, acolo a fost restabilita egalitatea.

Astfel, fiind la egalitate de puncte cu Mozambicul, namibienii au obinut calificarea gratie rezultatelor mai bune in duelurile directe.