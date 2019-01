Inotatorul Ion Lazarenco a fost anuntat oficial ca a fost inaintat la Premiul Nobel pentru Pace. Totodata, el a primit de la Guvern un milion de lei pentru promovarea imaginii tarii - VIDEO

Ion Lazarenco, primul om de pe glob care a reusit sa traverseze inot cele sapte stramtori, din prima incercare, a fost prezent astazi la sedinta de guvern. Premierul l-a laudat pentru performantele obtinute.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Chiar daca a plecat de mai mult de 20 de ani in Irlanda, a inotat mereu in calitate de cetatean al Republicii Moldova si s-a infasurat cu drapelul tarii dupa victoriile obtinute. Am luat o decizie si domnul Lazarenco a fost nominalizat la premiul Nobel pentru Pace din partea Republicii Moldova.”

Cabinetul de ministri a decis sa aloce un milion de lei pentru Ion Lazarenco pentru campania de promovare a imaginii tarii si a mesajului de pace.

Ion Lazarenco a fost declarat timp de trei ani la rand “Cel mai bun inotator al Irlandei”, iar in 2018 a fost desemnat “Omul Anului” de catre Asociatia Mondiala de Inot in Aer Liber. Laureatii Premiului Nobel din acest an vor fi anuntati in luna decembrie.