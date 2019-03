Inscrierea in clasa intai a picilor va fi doar la un click distanta. Cei de la primarie vor lansa o platforma online cu ajutorul careia parintii vor putea depune cereri pentru a-si inmatricula copiii la scoala - VIDEO

Din acest an, inscrierea in clasa intai a picilor va la doar la un click distanta. Cei de la primarie vor lansa maine o platforma online cu ajutorul careia parintii vor putea depune cereri pentru a-si inmatricula copiii la scoala. Solicitarile vor fi examinate de directorii institutiilor de invatamant in ordinea in care au fost depuse. In asa mod, autoritatile spun ca vor ca procesul de admitere sa fie mai transparent si spera ca vor scapa si de colectarea taxelor neformale in institutii.