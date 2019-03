Instuctorii si profesorii de la scolile auto ar putea sa fie nevoiti sa faca ore de pshihopedagogie pentru a putea preda in continuare. Ce prevede un proiect al Ministerului Educatiei in acest sens - VIDEO

Instuctorii si profesorii de la scolile auto ar putea sa fie nevoiti sa faca ore de pshihopedagogie pentru a putea preda in continuare. Un proiect al Ministerului Educatiei spune ca acestia nu vor mai putea fi angajati doar in baza diplomei de bacalaureat si ii obliga sa urmeze un curs cu o durata de cel putin un an. In aceste conditii, cei de la scolile auto spun ca vor ramane fara specialisti si ca vor fi nevoiti sa majoreze de aproape trei ori costul cursurilor de soferie.