Interpretul rus, recitalul caruia ar costa in jur de 60 de mii de dolari, a sustinut un concert la Aeroport tot la invitatia Partidului Sor - VIDEO

Dupa Orhei, Balti si Comrat, Stas Mihailov a cantat ieri si in capitala. Interpretul rus, recitalul caruia ar costa in jur de 60 de mii de dolari, a sustinut un concert la Aeroport tot la invitatia Partidului Sor. Asa cum ne-am obisnuit, primarul de Orhei a iesit din nou pe scena si a cantat cu Stas Mihailov, dar si cu Petru Jardan, candidatul lui Sor in circumscriptia Botanica.