Intr-o luna capitala va fi curata luna, dau asigurari cei de la primarie. Codreanu spune ca va amenda agentii economici care nu pastreaza curatenia in preajma sediilor firmelor - VIDEO

Intr-o luna capitala va fi curata luna, dau asigurari cei de la primarie. Sefii de la directiile responsabile de salubrizarea Chisinaului si primarul interimar spun ca nu inteleg cum s-a putut ajunge ca unele locuri din oras sa arate ca niste gunoisti. Autoritatile promit ca vor face curat si in locurile in care nu s-a intervenit de ani de zile si ca vor amenda agentii economici care nu pastreaza curatenia in preajma sediilor firmelor.