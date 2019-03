Intr-un bloc din capitala, ascensorul parca este, parca nu-i. Reparat dupa ce ani la rand nu a functionat, acesta merge, dar nu pana la toate etajele - VIDEO

In acest bloc de locuit de pe strada Gradina Botanica din capitala, ascensorul poate fi utilizat incepand cu etajul patru si pana la noua.

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “In cazul in care vecinul de la etajul cinci vrea sa coboare cu ascensorul pana la trei… Aici surpriza, usa este blocata.”

Trecerea este acoperita cu o bucata de lemn care pare a fi un dulap. Usa holului in care da ascensorul este si ea incuiata, astfel ca locuitorii de la acest etaj, care au apartamentele in afara coridorului respectiv, nu au acces.

Aceesi situatie este si la etajul doi. Cei de acolo spun ca la etajul lor liftul nu a ajuns niciodata.

”Nu ne-am folosit de ascensor niciodata de cand a fost data casa in exploatare. Noi nu platim."

”Usile au fost inchise imediat dupa ce casa a fost data in exploatare.”

Despre acest fapt a scris unul dintre locuitori pe retelele de socializare. Barbatul spune ca locuitorii sunt nevoiti sa urce la etajul patru, iar mai apoi sa coboare pe scari pana la trei. Acesta mai mentioneaza ca situatia se complica daca este o mama cu carucior. Alti vecini spun ca situatia nu-i deranjeaza.

“Oamenilor le este comod, pe mine nu ma deranjeaza.”

Nu i-am gasit pe ceilalti vecini acasa si nici pe cei care au ingradit accesul la ascensor pentru a comenta situatia. In afara camerei cineva ne-a spus insa ca ani la rand liftul nu a functionat in bloc, astfel ca unii si-au amenajat holul de acces dupa bunul plac, ramanand neschimbat si dupa punerea lui in functiune.