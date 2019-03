Ion Ceban: „In cazul in care vom fi presati, vom pleca din Parlament. Ca sa evitam orice speculatie, am semnat o declaratie ca o sa lucram doar cu echipa noastra" - FOTO

Ion CEBAN, PSRM: "Noi, cei 35 de deputati alesi, am primit mandatele datorita celor peste 44 000 de voturi care ne-au oferit cetatenii. Alegatorii ne-au votat ca sa implementam programul nostru, promitem ca vom lucra doar cu echipa noastra. In cazul in care vom fi presati, vom pleca din parlament. Noi respectam valorile, interesul fiecaruia dintre alegatorii nostri. Sa nu va dedati speculatiilor. Agenda noastra va fi anuntata in curand."

Zinaida Greceanii, PSRM: "Noi vrem sa multumim tuturor cetatenilor care ne-au votat. Avem pe lista 35 de deputati, 17 pe circumscriptii uninominale si 18 pe listele de partid. In mass-media au aparut niste speculatii, precum ca o sa facem coalitie cu careva dingtre partide. Au aparut si atacuri din partea concurentilor nostri, a Blocului Electoral ACUM. Iar Partidul socialistilor nu a facut niciodata nici un atac in directia vreo unui partid si nu a criticat pe nimeni. In perioada alegerilor am fost corecti, am incercat sa evitam orice speculatii politice. Noi nu ducem nici un fel de discutii cu careva partide politice. Avem discutii doar in interiorul partidului nostru. Orice decizie, este a noastra comuna. Suntem alaturi de cetateni. Suntem o echipa absolut consolidata. O data pe luna organizam o zi informativa, purtam discutii cu alegatorii nostri, ii informam. Noi am mers ca sa invingem. Avem cea mai mare fractiune, cu 10 deputati mai mult decat in anul 2014. Avem incredere in toata echipa. Ca sa evitam orice speculatie, am semnat o declaratie comuna a echipei noastre cu semnaturile tuturor celor 35 de deputati, ca nu vom face coalitie cu nici un alt partid."